Tudorel Toader: Decizia de clasare a dosarului privind Ordonanta 13, necesara si fireasca. Pacat ca a durat atat de mult

"Decizia de clasare era necesara si fireasca. Amintiti-va ca la sfarsit de martie, inceput de aprilie eu spuneam (...) ca procurorul nu poate continua cercetarile impotriva deciziei Curtii Constitutionale si solutia de clasare este cat se poate de fireasca, (...) pacat ca a durat atat de mult", a declarat Tudorel Toader la intrarea in CSM, intrebat cum comenteaza decizia de clasare a dosarului privind OUG 13.Intrebat daca prin decizia CCR procurorii nu mai pot investiga nicio infractiune legata de procesul de elaborare a legilor de catre Guvern, Tudorel Toader a raspuns: "CCR a statuat prin decizie ca procurorul nu poate ancheta oportunitatea, nu poate ancheta constitutionalitatea, nu poate ancheta procedura legislativa. Faptele de drept comun, evident, raman in sarcina procurorului".Decizia de inchidere a anchetei Parchetului General privind Ordonanta 13 se bazeaza pe motivarea CCR care arata clar ca nu se pot depasi anumite limite de constitutionalitate, a declarat marti dimineata procurorul general, Augustin Lazar. Procurorii Parchetului General au dispus luni clasarea dosarului privind adoptarea de catre Guvern a Ordonantei 13, care viza modificarea Codurilor penale si introducerea unui prag de 200.000 de lei pentru abuzul in serviciu, potrivit News.ro.Adoptarea OUG 13 de catre Guvernul Grindeanu, la finalul lunii ianuarie, a provocat cele mai ample proteste de strada inregistrate in Romania dupa Revolutie."Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus clasarea cauzei cu privire la infractiunile de prezentare cu rea-credinta de date inexacte, Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului prev. de art. 8 al. 1 lit. b din Legea 115/1999, sustragerea sau distrugerea de inscrisuri prev. de art. 259 al. 1 si 2 C.p, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri prev. de art. 275 C.p si fals intelectual prev. de art. 321 C.p", a anuntat ieri Parchetul ICCJ.