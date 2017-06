Lazar: Parchetul General a inchis ancheta privind Ordonanta 13 pentru ca CCR a aratat clar ca nu se pot depasi anumite limite de constitutionalitate

“Colegii nostri care au facut actele din dosar s-au raportat mereu la decizia CCR, a explicat Lazar.A fost decizia lor, pentru a nu depasi limitele de constitutionalitate, care sunt foarte clar aratate in decizia Curtii Constitutionale, a spus procurorul general.“Nu fac altceva decat sa respecte deciziile CCR, care sunt foarte clare pentru toata lumea”, a repetat Lazar, adaugand ca procurorii nu se uita niciodata in spatiul public cand iau o decizie.Procurorii Parchetului General au dispus luni clasarea dosarului privind adoptarea de catre Guvern a Ordonantei 13, care viza modificarea Codurilor penale si introducerea unui prag de 200.000 de lei pentru abuzul in serviciu, potrivit News.ro.Adoptarea OUG 13 de catre Guvernul Grindeanu, la finalul lunii ianuarie, a provocat cele mai ample proteste de strada inregistrate in Romania dupa Revolutie."Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus clasarea cauzei cu privire la infractiunile de prezentare cu rea-credinta de date inexacte, Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului prev. de art. 8 al. 1 lit. b din Legea 115/1999, sustragerea sau distrugerea de inscrisuri prev. de art. 259 al. 1 si 2 C.p, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri prev. de art. 275 C.p si fals intelectual prev. de art. 321 C.p", a anuntat ieri Parchetul ICCJ.