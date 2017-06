Bistrita-Nasaud: Copaci smulsi si zeci de acoperisuri distruse din cauza furtunii 

Vijeliile au doborat zeci de copaci si au lasat patru localitati din judet fara curent electric, fara insa a se inregistra victime.Potrivit unui bilant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), vijeliile au generat probleme in doua localitati din judetul Bistrita-Nasaud - Domnesti si Lechinta. In localitatea Domnesi din comuna Mariselu, treizeci de acoperisuri ale unor case au fost afectatate partial de vantul puternic.De asemenea, in comuna Lechinta cincizeci de copaci au fost doborati din cauza vantului, iar 19 acoperisuri de locuinte au fost afectatate partial."In cele doua localitati nu au fost inregistrate victime. La nivel local, s-a luat masura evacuarii temporare a unei familii si cazarea acesteia la sediul primariei. Alte familii ale caror locuinte au fost afectate au innoptat la rude", anunta reprezentantii IGSU.Potrivit acestora, au fost semnalate probleme in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica in localitatile Monariu, Simionesti, Orheiu Bistritei si Domnesti.Judetul Bistrita-Nasaud s-a aflat, luni, sub cod portocaliu de furtuna cu precipitatii abundente, intensificari ale vantului si grindina.