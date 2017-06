Citeste pe Stirile ProTV

Un jurnalist, care a filmat mai multe masini oprite neregulamentar, in timpul unui examen auto, a fost la un pas sa fie luat la bataie, de un candidat, chiar in fata politistului.Jurnalistul a vrut sa stie daca cei de la volan mai primesc in aceste conditii permisul de conducere si a aflat cu stupoare ca tocmai examinatorul le-a cerut sa incalce legea.