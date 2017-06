Cod portocaliu de furtuna in judetele Iasi, Bacau si Suceava. Alte 10 judete, sub avertizare cod galben in urmatoarele ore

Meteorologii au emis, luni, o avertizare de cod portocaliu pentru judetele Iasi, Bacau si Suceava, fiind vizate averse de ploaie ce vor depasi local 35 - 40 de litri pe metru patrat, intensificari puternice ale vantului cu aspect de vijelie, grindina de dimensiuni medii si frecvente descarcari electrice.De asemenea, meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben pentru judetele Botosani, Alba, Cluj, Bistrita-Nasaud, Valcea, Hunedoara, Timis, Caras-Severin, Arges si Olt, unde cantitatile de precipitatii se vor incadra intre 20 si 30 de litri pe metru patrat intr-un interval scurt de timp.Totodata, hidrologii au emis cod galben de inundatii locale, viituri si torenti in judetele Sibiu, Cluj, Suceava, Botosani, Iasi, Harghita, Covasna, Brasov, Neamt si Bacau care se pot produce, luni seara, pana la ora 22.00, in unele judete sau pana la miezul noptii in altele.In judetul Sibiu, sunt vizati afluentii raului Cibin, in judetul Cluj afluentii Somesului Mic, la Suceava pot sa apara probleme in bazinele hidrografice Somuzul Mare si Somuzul Mic, in timp ce problemele din judetele Botosani si Iasi pot sa apara din cauza raului Bahlui si afluentilor sai.Afluentii mici ai Oltului aferenti sectorului Sincraieni vor produce fenomene periculoase in judetele Harghita, Covasna si Brasov, iar din cauza afluentilor mici ai raului Bistrita vor fi afectate judetele Neamt si Bacau.