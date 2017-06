Bacalaureat 2017: 55 de elevi eliminati la prima proba scrisa pentru frauda sau tentativa de frauda

Mai exact, dintre cei 124.425 de candidati inscrisi, s-au prezentat 120.220 de candidati. Au absentat 4.150 de candidati, iar 55 au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda.Examenul continua marti, 27 iunie, cu proba la Limba si literatura materna - E)b).Miercuri, 28 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c), in timp ce ultima proba scrisa din aceasta sesiune, proba la alegere a profilului si specializarii - E)d), este programata vineri, 30 iunie.Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 5 iulie (pana la ora 16:00). In aceeasi zi vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi facute publice pe data de 10 iulie.