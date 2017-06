Miscarea civica Initiativa Romania a trimis Curtii Constitutionale o scrisoare in care propune reaprecierea hotararii privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

In atentia domnului Valer DorneanuPresedinte al Curtii Constitutionale a RomanieiPropunere adresata Curtii Constitutionale a Romaniei de reapreciere a Hotararii 1/22.06.2017 a CCRDomnule Presedinte,Initiativa Romania, miscare civica nascuta in 2015 dupa tragedia din Colectiv, propune Curtii Constitutionale a Romaniei sa reaprecieze Hotararea 1/22.06.2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente.Consideram posibila aceasta reapreciere pentru ca, din punctul nostru de vedere, hotararea nu a fost adoptata in exercitarea atributiilor jurisdictionale ale CCR, fiind, de fapt, o hotarare adoptata in materie administrativa, de natura a adauga la lege in sensul restrictionarii si conditionarii emiterii de opinii separate sau concurente. Or legea nu conditioneaza in niciun fel redactarea si publicarea opiniilor separate sau concurente de continutul lor, prin urmare hotararea fiind nelegala si netemeinica.Respectand pe deplin independenta si atributiile constitutionale si legale ale Curtii Constitutionale, ne exprimam ingrijorarea privind posibila limitare sau conditionare pe viitor a opiniilor judecatorilor CCR, inclusiv ale dumneavoastra. Or activitatea dumneavoastra si a colegilor dumneavoastra trebuie sa se bucure de toate garantiile constitutionale si legale privind libertatea de exprimare, independenta si inamovibilitatea. In legatura cu hotararea amintita, credem ca:1. Hotararea incalca dispozitiile Constitutiei Romaniei, in mod specific art. 30 alin. 1 si 2 privind libertatea de exprimare si art. 145 privind independenta si inamovibilitatea judecatorilor Curtii Constitutionale;2. Hotararea incalca prevederile Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, in mod specific dispozitiile art. 61 alin. (1) si (2) privind independenta si inamovibilitatea judecatorilor, precum si lipsa de raspundere juridica a judecatorilor Curtii cu privire opiniile si voturile exprimate, raportat la art. 59 alin. (3) conform caruia 'Judecatorul care a votat impotriva poate formula opinie separata. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurenta. Opinia separata si, dupa caz, cea concurenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu decizia.'Cu alte cuvinte, credem ca exista temeiuri sa consideram ca Hotararea 1/22.06.2017 incalca Constitutia Romaniei si drepturi prevazute de aceasta, in concret dreptul judecatorilor CCR de a se exprima liber si independent in formularea opiniilor separate sau concurente.Va asiguram de tot respectul nostru fata de rolul CCR in arhitectura institutionala a Romaniei si va inaintam aceste opinii civice, ca simpli cetateni, pentru a va ajuta sa luati cele mai bune decizii in vederea respectarii statului de drept si suprematiei Constitutiei.Initiativa RomaniaReamintim ca o hotarare a Curtii Constitutionale , care stabileste noi reguli pentru judecatorii constitutionali privind redactarea opiniilor separate sau concurente la deciziile Curtii, a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Potrivit hotararii, un judecator care redacteaza o opinie separata sau concurenta va trebui sa o predea presedintelui CCR si, daca sunt abateri de la regulile stabilite, i se va cere sa o refaca. In cazul in care judecatorul nu se conformeaza, presedintele Curtii poate dispune ca opinia "sa nu se publice in Monitorul Oficial sau pe pagina de internet a Curtii si nici sa nu se ataseze la dosarul cauzei".