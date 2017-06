Platforma Romania 100: Decizia CCR de a introduce conditii suplimentare pentru publicarea opiniilor concurente sau separate in Monitorul Oficial, un precedent periculos la adresa democratiei constitutionale

Reamintim ca o hotarare a Curtii Constitutionale , care stabileste noi reguli pentru judecatorii constitutionali privind redactarea opiniilor separate sau concurente la deciziile Curtii, a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Potrivit hotararii, un judecator care redacteaza o opinie separata sau concurenta va trebui sa o predea presedintelui CCR si, daca sunt abateri de la regulile stabilite, i se va cere sa o refaca. In cazul in care judecatorul nu se conformeaza, presedintele Curtii poate dispune ca opinia "sa nu se publice in Monitorul Oficial sau pe pagina de internet a Curtii si nici sa nu se ataseze la dosarul cauzei".Platforma Romania 100 considera ca aceasta hotarare este "o forma de cenzura nepermisa intr-o democratie constitutionala care afecteaza in mod direct statutul independent al judecatorului Curtii Constitutionale, asa cum acesta este prevazut chiar de art. 145 din Constitutia Romaniei: Art. 145 - Constitutia Romaniei: Judecatorii Curtii Constitutionale sunt independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe durata acestuia."Romania 100 aminteste si ca Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale prevede urmatoarele: "Art. 59 alin. (3) Judecatorul care a votat impotriva poate formula opinie separata. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurenta. Opinia separata si, dupa caz, cea concurenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu decizia.""Prin urmare, Legea de organizare si functionare a Curtii Constitutionale nu prevede nicio alta conditie pentru ca opinia concurenta sau opinia separata sa fie publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, cu atat mai putin un control din partea Presedintelui Curtii Constitutionale", arata reprezentantii Romania 100.Romania 100 atrage, de asemenea, atentia ca "De la adoptarea legii de organizare a CCR, din anul 1992, dispozitiile referitoare la redactarea opiniilor separate sau concurente nu au avut nevoie de 'clarificari'. Acest precedent este cu atat mai alarmant cu cat el poarta asupra unei decizii importante a Curtii, in legatura cu care fusesera formulate si motivate doia opinii, (una concurenta si una separata) in care un judecator Constitutional arata ca:(opinie concurenta) in cazul respingerii exceptiei ridicate de Avocatul Poporului privind posibilitatea unei persoane condamnate penal de a ocupa functia de membru al Guvernului ca inadmisibile, Curtea Constitutionala nu ar fi trebuit sa cerceteze fondul cauzei, cu atat mai putin sa interpreteze sintagma supusa controlului din Legea nr. 90/2001.(opinie separata) in cazul respingerii exceptiei privind infractiunea de abuz in serviciu, Curtea Constitutionala nu se poate erija intr-un legiuitor, aceasta conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 care prevede ca CCR 'se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului' si ca, in ciuda acestui fapt, decizia CCR mentioneaza ca 'legiuitorul are obligatia de a reglementa pragul valoric al pagubei si intensitatea vatamarii dreptului sau interesului legitim rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu.' ""Un aspect deosebit de ingrijorator este reprezentat de faptul ca aceasta hotarare a fost adoptata in data de 22 iunie, ulterior publicarii celor doua Decizii ale Curtii Constitutionale pe pagina www.ccr.ro, dupa care opinia concurenta si opinia separata amintite mai sus au fost eliminate din documente, acestea fiind republicate", mai spun reprezentantii Romania 100.Ei considera ca "acest act administrativ al Curtii periculos la adresa democratiei constitutionale, avand in vedere miza politica evidenta a celor doua exceptii de neconstitutionalitate in discutie (cea privind posibilitatea ca o persoana condamnata penal sa fie membru al Guvernului si cea privind reglementarea pragului pentru abuzul in serviciu), ambele fiind direct legate de situatia presedintelui PSD, condamnat penal si fara posibilitate de a face parte din Guvern si cu un dosar privind abuzul in serviciu aflat pe rolul instantelor."