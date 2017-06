Parchetul General a clasat dosarul privind adoptarea Ordonantei 13 de catre Guvern

Ancheta in acest caz a fost deschisa initial de Directia Nationala Anticoruptie si preluata ulterior de Parchetul General. Curtea Constitutionala a constatat, dupa ce DNA a deschis ancheta, existenta unui "conflict juridic de natura constitutionala" intre Ministerul Public, prin DNA, si Guvern, in ceea ce priveste ancheta privind OUG 13. CCR a luat aceasta decizie in urma unei sesizari facute de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Dosarul a fost preluat la finalul lunii februarie de Parchetul General. Procurorul general Augustin Lazar declara, atunci, ca ancheta privind OUG 13 va fi continuata de Ministerul Public in ceea ce priveste "strict aspectele penale, care tin de competenta ministerului".In cadrul anchetei, procurorii l-au audiat, in luna aprilie, in calitate de martor, pe fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, in mandatul caruia a fost adoptata OUG 13.