Remus Borza, dupa decizia de excludere din ALDE: Daca Tariceanu va continua sa excluda din partid, in medie, cate un parlamentar indezirabil pe luna in curand va ramane singur sa stinga lumina la ALDE

"Primesc aceasta hotarare cu regret si ingrijorare. Nu in ceea ce ma priveste,ci in ceea ce priveste viitorul acestei constructii politice, ALDE. Este descalificant si dezonorant pentru un partid ce se pretinde liberal, sa sanctioneze delictul de opinie cu excluderea, marginalizarea si ostracizarea celor care nu respecta "disciplina de partid", celor care nu se supun neconditionat conducatorului mult iubit, celor care refuza sa faca parte din cooperativa. Daca D-ul Tariceanu va continua sa excluda din partid, in medie, cate un parlamentar indezirabil pe luna in curand va ramane singur sa stinga lumina la ALDE", a spus Borza."Pe 21 iunie am votat pentru stabilitate sociala si responsabilitate politica. Alti colegi au inteles sa dea satisfactie unor leaderi raniti in orgoliu propriu de emanciparea,perceptia publica si evolutia unui premier care incepea sa devina o amenintare pentru sfararii partidelor care l-au propulsat. Evident, exista multa lasitate in politica romaneasca, multe coninvente si complicitati de tip mafiot, vulnerabilitati si nevoi pe care cei ce se considera atotstiutori si atotputernici se pricep atat de bine sa le exploateze.Eu nu inteleg sa fiu sluga nimanui, cu atat mai putin a unui presedinte de partid. Eu am un singur stapan: Poporul Roman. Asta trebuie sa inteleaga toti parlamentarii, prin raportare la art.69 din Constitutie, ca noi suntem in serviciul poporului si nu in serviciul conducatorilor. Printr-o astfel de conduita vom reda increderea,prestigiul si onoarea institutiei fundamentale a unei natiuni, Parlamentul", a mai spus Borza.Potrivit acestuia, exista un deficit de democratie la toate partidele traditionale romanesti, tendinte autocrate la toti conducatorii, demagogie, populism si clientelism politic in exces. Remus Borza a mai afirmat ca va iesi din politica dupa ce isi va indeplini obiectivul. "Eu de abia am intrat in politica. Altii ar trebui sa iasa. Cei care au contaminat si otravit, de mai bine de 20 de ani, societatea si clasa politica romaneasca. La un momentdat voi iesi si eu. Dar, doar, atunci cand imi voi fi realizat obiectivul politic: o Romanie civilizata, europeana si prospera".Reamintim ca pe 21 iunie, Remus Borza a anuntat ca va vota impotriva motiunii de cenzura. Contactat de HotNews.ro, Remus Borza a spus ca "dupa lecturarea acestui ceaslov al lui Valcov, nu am gasit niciun motiv rational sa demitem un Guvern care si-a facut datoria. Este un moment unic in istorie, niciunde un Parlament responsabil nu a depus motiune de cenzura impotriva propriului Guvern".