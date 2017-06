Cum l-a demolat PSD, prin Darius Valcov, pe Mihai Tudose: Zero masuri indeplinite ca ministru al Economiei

Transferul ELCEN in patrimoniul Municipiului Bucuresti. De realizat in 2017.

Comitet interministerial pentru reprezentantele economice ale Romaniei din strainatate. Termen: De realizat in 2017

Largirea Consiliului de Export Termen: De realizat in 2017

Program national de specializare inteligenta Identificarea avantajelor competitive ale fiecarei regiuni Termen: De inceput in 2017

Program de investitii publice de tip greenfield Termen: Pregatire in 2017, implementare 2018

Program de utilizare a siturilor contaminate. Investitii brownfield. Termen: Pregatire in 2017, implementare 2018

Programul national "Promovarea proprietatii intelectuale romanesti" Termen: Pregatire in 2017, implementare 2018

Programul pentru atragerea de investitii straine cu valoare adaugata mare Termen: Incepere in 2017

Modificarea Legii minelor nr. 85/2003. Termen: 2017.

Programul de cercetare geologica a resurselor minerale in perioada 2017¬2020 Termen: Incepere

Program privind valorificarea durabila a resurselor minerale prin diversificarea produselor finite Termen: Pregatire in 2017, implementare 2018

Program privind Apele Minerale Termen: Incepere in 2017

Eficientizarea Portalului de Comert Exterior. Termen: 2017.

Program privind dezvoltarea si consolidarea drepturilor consumatorilor. Termen: Pregatire in 2017, implementare 2018

Program privind dezvoltarea instrumentelor de informare, educare si evaluare a gradului de satisfactie a consumatorilor. Termen: Incepere in 2017

Program privind reorganizarea Larex Termen: Incepere in 2017

Program privind stimularea constituirii/ functionarii adecvate a centrelor de consultanta si informare a consumatorilor



Conform acestei evaluari, nu exista nicio masura indeplinita la capitolul "Economie. Politici industriale. Politici in domeniul resurselor minerale neenergetice. Comert si relatii internationale. Protectia consumatorului". In plus, doar doua masuri au fost realizate partial: Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si Fondul National de Dezvoltare Termen. Nu este clar in ce masura au fost realizate partial, deoarece in acest moment, nu exista in dezbatere publica niciun proiect privind infiintarea acestor fonduri. Ambele aveau ca termen de realizare primul semestru din 2017.Mihai Tudose (50 de ani) a fost, din luna februarie, ministru al Economiei in guvernul lui Sorin Grindeanu, functie pe care a mai ocupat-o, timp de aproape un an, si in perioada guvernarii Ponta.Tudose este deputat aflat la al cincilea mandat si vicepresedinte PSD. A intrat in atentia presei in 2015, cand a fost acuzat de plagiat in lucrarea sa de doctorat, obtinuta la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul", sub indrumarea lui Gabriel Oprea, care a fost acuzat la randul sau de plagiat si fiindu-i retras titlul de doctor. In martie 2016, Tudose a cerut renuntarea la doctorat.