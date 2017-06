Iohannis, de Ziua Drapelului: Astazi, Tricolorul Romaniei este simbolul unui stat modern si democratic, membru al NATO si al Uniunii Europene

Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 26 iunie, un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului National prin care subliniaza ca Drapelul National poarta in sine, simbolic, etapele parcurse de tara noatra, iar romanii au un profund sentiment de mandrie cand il va arborat. Totodata, acesta mai spus ca ¬Tricolorul Romaniei este simbolul unui stat modern si democratic, membru al NATO si al Uniunii Europene".

Redam mai jos mesajul complet al presedintelui Romaniai:

"Ziua Drapelului National, sarbatorita pe 26 iunie, reprezinta pentru toti romanii prilejul de a onora stindardul national si intreaga noastra istorie.





Pe Drapelul National sunt insemnate, in mod simbolic, toate etapele majore parcurse de tara noastra, de la marile schimbari politice, la cele economice si sociale. Semnificatia Tricolorului s-a imbogatit cu fiecare moment istoric crucial din formarea si consolidarea statului roman modern, precum si cu valoarea daruirii si sacrificiului celor care si-au pus viata in slujba idealului national.





Sa-i cinstim cu respect pe cei care au facut posibila Unirea Principatelor in 1859, pe cei care s-au jertfit in Razboiul de Independenta, in Primul si al Doilea Razboi Mondial.





Romanii au un profund sentiment de mandrie cand vad drapelul arborat acasa, cat si in exteriorul granitelor, in teatrele de operatii sau cu ocazia competitiilor sportive, ca insemn al unitatii si coeziunii nationale, al iubirii de neam, al onoarei si gloriei.





Astazi, Tricolorul Romaniei este simbolul unui stat modern si democratic, membru al NATO si al Uniunii Europene, un aliat de nadejde al Statelor Unite ale Americii, un reper de stabilitate si un furnizor de securitate in Europa de Sud-Est.





Ne revine tuturor datoria morala de a cultiva pentru generatiile viitoare constiinta apartenentei la tara, la valorile autohtone si de a aduce propria contributie la apararea unitatii, suveranitatii si independentei patriei.





La multi ani, dragi romani!





La multi ani Romaniei si Tricolorului nostru!"