PSD hotaraste luni dimineata, in Comitetul Executiv National, care este propunerea de premier pe care o va avansa presedintelui Klaus Iohannis

Social-democratii se reunesc luni dimineata in sedinta Comitetului Executiv National pentru a decide propunerea de premier cu care vor merge la consultarile de la Palatul Cotroceni. Liviu Dragnea afirma ca are patru variante in minte, dorind ca viitorul prim-ministru sa fie "corect" si cu "putere de munca". Vicepresedintele PSD Gabriela Firea spune ca sunt luate in calcul si femei, dar si oameni de stanga, cu care partidul a mai colaborat, in timp ce secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu vorbeste despre o lista de opt nume de potentiali premieri, printre care actualul ministru al Economiei, Mihai Tudose, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, presedintele Comisiei SRI, Adrian Tutuianu, si europarlamentarul Viorica Dancila, relateaza News.ro.





Sedinta CExN va incepe la ora 10.30, la Palatul Parlamentului. La finalul ei, social-democratii vor vota asupra variantelor de premier, urmand ca delegatia partidului sa mearga, la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu o singura varianta. Liviu Dragnea anunta ca numele propunerii de premier va fi facut public intr-o declaratie de presa la finalul consultarilor, in jurul orei 16.00.





El a spus ca intai se va discuta in partid despre candidatul la functia de premier, iar dupa ce presedintele va desemna prim-ministrul, se vor discuta in CEx propunerile de ministri. Dragnea preciza ca nu doreste sa mai faca greseala din cazul lui Sorin Grindeanu, in care a mers cu un cec in alb al Comitetului Executiv National.





"Sunt cateva variante pe care le voi propune CEx, nu va fi doar una. Si acum simt usturimea de la o singura varianta", a spus Dragnea, inaintea votului privind motiunea de cenzura de saptamana trecuta.





Intrebat daca are convingerea ca presedintele Iohannis va desemna un premier de la PSD, Dragnea a raspuns: "Eu am convingerea in continuare ca presedintele Iohannis doreste stabilitatea Romaniei".





"Sunt absolut convins ca luni, la consultari, cand eu cu domnul Calin Popescu Tariceanu vom fi prezenti la Cotroceni va accepta propunerea noastra", a subliniat Liviu Dragnea.





Intrebat cum ar trebui sa fie viitorul premier, liderul PSD a spus: "Un om corect, un om responsabil, un om care sa nu fie aventurier, capabil de implementarea programului de guvernare, care sa aiba capacitate de munca extraordinara, un om cinstit".





Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat la randul sau, la Romania TV, ca social-democratii discuta "patru, cinci" variante de premier, printre care membri de partid, dar si "oameni de stanga" cu care a colaborat PSD.





"Ne dorim sa analizam mai multe candidaturi de prim ministru. Vrem un om care sa fie onest, un profesionist. Sa stie sa coordoneze echipe, sa stie sa-si impuna respectul. (...) Pana la aceasta ora, sunt patru, cinci propuneri de candidati, si colegi din partid, si oameni de stanga, care au colaborat cu noi. Pe lista sunt si doamne", a spus vicepresedintele PSD.





Potrivit actualului ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, Liviu Dragnea a avut duminica o discutie cu Klaus Iohannis pe tema consultarilor.