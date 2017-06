Rezultatele la Evaluarea Nationala vor fi afisate luni

Lucrarile sunt fi corectate in centre zonale de evaluare din alte judete decat cele in care au avut loc probele.Prezenta la proba de limba romana a fost de 97,33%, iar la matematica 97,17%, aminteste Agerpres.In conformitate cu prevederile metodologice, in urma evaluarii lucrarilor contestate, 'nota initiala se poate modifica, dupa caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordata la contestatii'. Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestatii este finala, intrucat nu se mai aplica regula celor 0,5 puncte diferenta intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii.MEN reaminteste ca media generala obtinuta la Evaluarea Nationala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in invatamantul liceal de stat. Media de admitere in liceu este media ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala (reprezentand 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentand 20%).