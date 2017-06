Vremea in urmatoarele 3 luni: Iulie si august, sub semnul deficitului de precipitatii; in septembrie valorile termice raman ridicate

In, temperatura medie lunara a aerului va fi mai ridicata decat norma climatologica, indeosebi in sudul, sud-estul si vestul tarii. Conform masuratorilor de specialitate, media multianuala lunara pentru luna iulie este de 20,2 grade Celsius, fiind luati in calcul parametrii monitorizati in intervalul 1981 - 2010. In ceea ce priveste valorile termice medii, specialistii ANM estimeaza, in perioada analizata, temperaturi medii de pana la 24 de grade Celsius in Oltenia si Muntenia, de pana la 21 de grade Celsius, in Banat, Dobrogea si Moldova, respectiv de pana la 22 de grade Celsius, in Crisana.De asemenea, in a doua luna de vara, cantitatile totale de precipitatii vor fi deficitare in toata tara. Deficitul cel mai pronuntat se va inregistra in sudul, sud-estul si estul teritoriului. Media multianuala a precipitatiilor pentru luna mai este stabilita la 77,8 litri/mp. Cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Moldova (pana la 112 l/mp), Banat si Maramures (de pana la 102 l/mp), in Transilvania si Oltenia (pana la 100 l/mp), iar cele mai scazute in Dobrogea (pana la 59 l/mp).Pentru luna, meteorologii estimeaza temperaturi medii lunare care se vor mentine peste normele climatologice in sudul, sud-estul si vestul tarii si vor fi apropiate de normal in rest. In conditiile in care media multianuala a lunii este de 19,7 grade Celsius, cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Maramures si Transilvania (intre 16 si 20 de grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate, de pana la 23 de grade Celsius, se vor consemna in Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova si Banat.In august, precipitatiile totale lunare vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, iar cantitatile cele mai scazute s-ar putea consemna in regiunile sudice, estice si vestice. Media normei de precipitatii stabilita prin masuratorile de specialitate este de 64,7 l/mp. Cele mai mari cantitati de precipitatii se vor consemna in Muntenia (pana la 95 l/mp), Transilvania (pana la 90 l/mp) si Oltenia (pana la 88 l/mp). Pe de alta parte, cantitati mai reduse de precipitatii se vor inregistra in Dobrogea, de pana la 40 l/mp.Potrivit ANM, in, temperatura medie lunara a aerului va fi mai ridicata decat norma climatologica, in cea mai mare parte a teritoriului. Norma climatologica a lunii este stabilita la 14,8 grade Celsius. Temperaturile medii vor fi cuprinse intre 13 si 15 de grade Celsius, in Maramures, respectiv intre 16 si 19 grade in Dobrogea.Pe de alta parte, cantitatile totale de precipitatii vor fi, in general, deficitare, cu exceptia regiunilor nordice si centrale unde, local, vor fi apropiate de norma climatologica. Masuratorile de specialitate au stabilit o norma medie lunara a precipitatiilor de 55 l/mp, conform ANM. In zona Crisanei si Maramuresului, cantitatile medii de precipitatii ar putea ajunge la 78 l/mp, respectiv 77 l/mp, iar la polul opus se vor inregistra intre 23 si 59 l/mp, in Dobrogea.Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%.