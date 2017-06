Seful Asociatiei Furnizorilor de Energie: Pretul electricitatii a ramas la niveluri ridicate dupa ianuarie-februarie si ar putea creste in continuare

Declaratia vine in contextul in care Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat vineri o scumpire de pana la 8% pentru energia electrica destinata consumatorilor casnici, de la 1 iulie.





"Cresterea de pret reflecta pe deplin ce s-a intamplat in piata de energie in acest an. Sunt doua elemente, primul: ceea ce s-a intamplat in ianuarie-februarie, cand au fost preturi cu totul neuzuale, a fost o iarna secetoasa, cu un consum marit din cauza temperaturilor foarte mici. Din nefericire, a aparut un al doilea element: aceste preturi, desi pareau la inceputul lunii martie ca tind spre calm sau spre normalitate, comparativ cu anii trecuti, nu s-a intamplat asa. Preturile au ramas la un nivel relativ mare", a spus Lungu.





El a aratat ca, pe piata spot a bursei de energie, in luna mai pretul a fost cu aproximativ 50% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut.





"In continuare, nu par a fi elemente care sa determine o scadere a pretului. Pesimistii spun ca pretul va creste in continuare, iar optimistii, ca va ramane asa cum este, dar idei de scadere nu prea apar", a subliniat Lungu.





Potrivit presedintelui AFEER, situatia nu este caracteristica doar Romaniei, ci intregii regiuni, si este datorata lipsei de resurse de energie ieftina, hidro si eoliana, toate acestea pe un trend de crestere a consumului.