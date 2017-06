Ministerul Sanatatii spune ca stocurile de vaccin sunt disponibile in toata tara: Parintii care vor imunizarea copiilor sa mearga la medicii de familie, nu la farmacii

"Ministerul Sanatatii are o misiune sociala foarte importanta privind imunizarea copiilor, dar si o competenta legala bine definita. Tentativa de a pune in sarcina autoritatii ministeriale orice neregula, sincopa sau insucces, chiar daca institutia nu are nici competente, nici parghii legale pentru solutionarea acestora, reprezinta un act nedemn pentru orice publicatie serioasa", se arata intr-un comunicat de presa al MS.Potrivit sursei citate, parintii care doresc imunizarea copiilor trebuie, conform normelor legale, sa se indrepte catre medicii de familie, nu catre furnizorii de medicamente privati, in speta catre farmacii."Hotararea Nr. 155/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018 si Ordinul Nr. 377/2017 stipuleaza ca vaccinarea copiilor din grupele eligibile se realizeaza de catre medicii de familie in mod obligatoriu. In acod cu procedurile legale, dozele de vaccin necesare sunt distribuite de Ministerul Sanatatii catre medicii de familie, prin intermediul Directiilor de Sanatate Publica. Articolul 31 din Hotararea mentionata descrie mecanismul de furnizare a serviciilor medicale privind vaccinarea: "Realizarea vaccinarii copiilor din grupele eligibile, stabilite potrivit calendarului national de vaccinare, precum si realizarea campaniilor de vaccinare suplimentare decise de Ministerul Sanatatii sau directiile de sanatate publica drept masuri de sanatate publica sau in situatii epidemiologice cu risc crescut de imbolnavire sunt obligatorii pentru toti medicii de familie".", se arata in comunicatul citat.MS mai mentioneaza ca, tot in interesul adevarului, mai trebuie precizat faptul ca, de ani buni, aceasta a fost procedura standard prin care s-a derulat Programul National de Vaccinare. Nimic nu s-a schimbat in ceea ce priveste mecanismul de furnizare a acestui serviciu medical esential. Modificarile care se aduc, anual, vizeaza includerea unor noi vaccinuri in schema de imunizare."Mai mult, stocurile de vaccin cuprinse in Programul National de Vaccinare (inclusiv vaccinul ROR, Hexavalent si Tetravalent la care se face referire cu insistenta in cadrul unor dezbateri politice) SUNT DISPONIBILE in toata tara", precizeaza MS.Ministerul Sanatatii mai spune in comunicat ca "dezaproba si condamna toate incercarile de a induce in eroare opinia publica si de a prezenta in mod fals activitatea acestei institutii si pe toti cei implicati in desfasurarea programelor de sanatate publica".De asemenea, Ministerul Sanatatii reaminteste ca a derulat in procedura de urgenta toate achizitiile necesare pentru asigurarea vaccinurilor cuprinse in Programul National de Vaccinare, acordand o atentie speciala procurarii dozelor de vaccin antirujeolic.Ministerul Sanatatii spune de asemenea ca a implementat un program riguros de raportare a stocurilor de vaccin disponibile in teritoriu, in scopul prevenirii unei situatii de criza similare celei din toamna anului trecut."Concomintent cu aceste demersuri urgente, a fost modificat cadrul legislativ cu privire la procedura de achizitie pentru vaccin, pentru a permite achizitii multianuale. Aceasta modificare legislativa va inlatura posibilitatea izbucnirii unei crize similare celei din toamna anului trecut", afirma MS.In plus, Ministerul Sanatatii precizeaza ca definitiveaza in aceasta perioada legea vaccinarii ale carei prevederi vor adresa cauzele profunde ale declinului numarului de copii vacccinati.