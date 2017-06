Presedintele Iohannis are venituri mai mari din salarii, dar i-au scazut incasarile din chirii

Agerpres noteaza ca veniturile salariale ale lui Iohannis au inregistrat o crestere anul trecut, seful statului incasand 196.155 de lei, fata de 133.879 lei cat a castigat in 2015, crestere venita o data cu adoptarea Ordonantei Guvernului, in 2015, de majorare a salariilor demnitarilor.Si Carmen Iohannis a incasat mai multi bani din salarii, sotia presedintelui castigand in total 28.122 de lei, fata de 22.554 cat a obtinut in 2015.In schimb, veniturile obtinute din chirii au scazut considerabil. Daca in declaratia de avere precedenta seful statului arata ca incaseaza 59.960 de lei din inchirieri, in ultima declaratie apar venituri de doar 19.017 lei.Presedintele mai detine un cont in valoare de 221.000 de lei, inregistrandu-se si aici o scadere fata de 2015, cand avea in cont suma de 295.000 lei.Totodata, Klaus Iohannis arata ca incasat din vanzarea publicatiilor 34.654 de lei.