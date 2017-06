Meteorologii anunta canicula pentru duminica si luni, temperaturile vor urca pana la 37 de grade Celsius

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, caniculara dupa-amiaza in Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei si local in Muntenia unde temperaturile maxime se vor incadra intre 34 si 37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat."Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau depasi usor pragul critic de 80 de unitati", anunta meteorologii.Potrivit acestora, luni, disconfortul termic se va accentua in sudul si estul tarii, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi pragul critic de 80 de unitati, iar in Oltenia si Muntenia vor fi frecvent temperaturi maxime de 35 - 37 de grade."Instabilitatea atmosferica va fi accentuata duminica dupa-amiaza si in special in noaptea de duminica spre luni in vest si nord-vest, iar luni dupa orele pranzului cu precadere in nord, in centru, la deal si la munte", mia spun meteorologii.Local, vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si conditii de grindina.