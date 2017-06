Johnny Depp si-a cerut scuze pentru glumele privind asasinarea lui Trump

Starul francizei "Piratii din Caraibe" a transmis un comunicat de presa revistei People in care afirma ca frazele pe care le-a rostit la festivalul Glastonbury "nu au iesit asa cum (el) isi dorise"."Am incercat doar sa fiu amuzant, nu sa fac rau cuiva", a adaugat celebrul actor american. Depp a insinuat ca ar vrea sa il ucida pe Donald Trump, in timpul unui discurs pe care l-a sustinut la festivalul Glastonbury, inainte de o proiectie a filmului sau, "The Libertine" (2004).Johnny Depp a intrebat persoanele din public daca il pot aduce pe Donald Trump, atragand o reactie negativa din partea acestora."Ati inteles complet gresit. Cand a fost ultima data cand un actor a asasinat un presedinte?", a continuat Johnny Depp."Vreau sa clarific. Eu nu sunt actor. Eu imi castig traiul mintind, dar a trecut ceva vreme (de la asasinat, n.r.). Poate ca a venit timpul", a adaugat actorul.