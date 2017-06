VIDEO UPDATE Furtunile au facut pagube in 10 judete: Acoperisuri smulse, zeci de copaci si stalpi doborati, inundatii

Pompierii militari au intervenit pentru inlaturarea efectelor furtunilor in zece judete ale tarii, unde s-au semnalat acoperituri smulse, zeci de copaci si stalpi doborati de vant, dar si inundatii locale. Au fost mai multe masini avariate, dar si persoane ranite de crengi sau cioburi de sticla de la geamuri smulse de vant.



UPDATE 09.34 O persoana a fost ranita prin electrocutare dupa ce acoperisul liceului din Rasnov a fost, in noaptea de vineri spre sambata, smuls de vant pe o suprafata de circa 20 de metri patrati si a cazut peste cablurile electrice, a informat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja. (Agerpres)



UPDATE 09.23 Zeci de localitati din judetele Moldovei sunt in continuare fara electricitate in urma furtunilor din seara trecuta, a informat sambata printr-un comunicat de presa compania distribuitoare de electricitate. (Agerpres)





Potrivit unui bilant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), citat de News.ro, pompierii militari au intervenit pentru gestionarea efectelor de vremea rea inregistrate in diferite localitati din judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Satu Mare, Suceava, Mures, Braila, Iasi, Arad, Botosani si Timis.

In judetul Maramures, cele mai mari probleme s-au inregistrat in localitatile Baia Mare si Ulmeni unde au fost afectate patru acoperisuri de bloc, un stalp de electricitate, un stalp de telefonie si au fost doborati douazeci de copaci.

In judetul Satu Mare au fost, de asemenea, doua acoperisuri de locuinte afectate, 25 de copaci si doi stalpi de telefonie doborati de vant.

In judetul Iasi a fost distrus un acoperis de scoala, iar mai multi copaci doborati de vant au afectat traficul rutier pe drumul E 85, dar si traficul feroviar in dreptul localitatii Pascani.

Un alt acoperis de scoala a fost distrus de vant in judetul Timis, inregistrandu-se, de asemenea, si zeci de copaci doborati de vant, dar si stalpi de electricitate si telefonie culcati la pamant.

Furtuna inregistrata in judetul Arad s-a soldat cu mai multe masini distruse, dar si cu zece persoane ranite din cauza cioburilor de la geamuri smulse de vant.

Potrivit IGSU, in 96 de localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Botosani, Harghita, Iasi, Maramures, Neamt, Suceava si Vaslui au fost semnalate probleme in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica, echipele de interventie fiind in teren.

Mai multe judete din tara s-au aflat, pe toata durata zilei de vineri, dar si in noaptea de sambata sub avertizare cod portocaliu de furtuni, dar si sub avertizare cod galben de inundatii si viituri.

Potrivit meteorologilor, in multe zone, rafalele de vant au ajuns pana la 90 de kilometri la ora, iar cantitatile de precipitatii prognozate au ajuns si depasit chiar 50 de litri pe metru patrat.

In unele zone ale tarii avertizarile specialistilor sunt inca valabile, pana sambata, la ora 12.00.