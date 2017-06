Dambovitean cercetat penal dupa ce la locuinta sa au fost gasiti doi lei pe care ii crestea de mai mult timp

Potrivit reprezentantilor Politiei judetene Dambovita, politistii au descoperit la locuinta unui barbat din satul Savesti, comuna Branistea, doi lei adulti, damboviteanul fiind in prezent cercetat pentru detinerea de animale salbatice fara a avea autorizatie.Surse locale au declarat ca barbatul in varsta de 32 de ani tinea animalele in custi special construite si a declarat ca le creste ca animale de companie.Cei doi lei vor fi ridicati si lasati in custodia Gradinii Zoologice din Targoviste.