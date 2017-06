Explicatia disparitiei opiniei Liviei Stanciu din motivarea CCR: Curtea a adoptat joi o hotarare ce stabileste "reguli de redactare a opiniei separate sau concurente"; daca nu sunt respectate, presedintele CCR poate dispune nepublicarea opiniei

Amintim ca o opinie concurenta a judecatoarei Livia Stanciu, in care critica decizia Curtii Constitutionale la sesizarea ridicata de fosta sotie a lui Liviu Dragnea privind abuzul in serviciu, a disparut din motivarea publicata de CCR pe site-ul propriu, dupa cum arata o simpla comparatie intre cele doua fisiere electronice.

CCR a adopatat aceasta "hotarare privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente" intr-o sedinta a plenului Curtii Constitutionale desfasurata joi, potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial.

Curtea precizeaza in hotarare ca "opinia separata sau concurenta opereaza cu repere doctrinare si jurisprudentiale, obiectivizate in concepte si notiuni stiintifice", iar "aprecierile cu caracter sententios, ostentativ, provocator sau cu tenta politica, precum si cele care duc la o asemenea finalitate sunt interzise".

"Opinia separata sau concurenta nu poate transgresa dincolo de punctul de vedere al judecatorului pentru a se transforma intr-o critica punctuala la adresa deciziei Curtii Constitutionale, neputandu-se constitui intr-un examen partinic sau intr-o critica fatisa la adresa acesteia", mai spune CCR in hotarare.

Curtea decide astfel ca "opinia separata sau concurenta se preda presedintelui Curtii Constitutionale odata cu decizia la care a fost redactata. Dupa discutarea deciziei, presedintele CCR, in masura in care constata ca exista abateri de la regulile stabilite la art. 1, solicita judecatorului respectiv, prin rezolutie, refacerea acesteia".



In cazul in care judecatorul CCR nu se conformeaza, presedintele Curtii, prin rezolutie, dispune ca opinia separata sau concurenta, dupa caz, sa nu se publice in Monitorul Oficial sau pe pagina de internet a Curtii si nici sa nu se ataseze la dosarul cauzei, se mai arata in hotarare.