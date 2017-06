Politia de frontiera Vaslui anunta ca a destructurat reteaua care folosea motodeltaplane pentru contrabanda de tigari

Potrivit sursei citate, totul a pornit de la o actiune desfasurata in luna iulie anul trecut, cand pe un camp situat in apropierea localitatii Rosiesti, judetul Vaslui, politisti de frontiera vasluieni au descoperit cantitatea de 5.000 de pachete cu tigari marca Ashima.Acestea au fost lansate dintr-un aparat de zbor de mici dimensiuni, tip motodeltaplan. Totodata, in apropierea locatiei a fost descoperit abandonat un microbuz marca Volkswagen Transporter, inmatriculat in Bulgaria, care urma sa preia tigarile.Plecand de la aceasta constatare, politisti de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui s-au sesizat in legatura cu existenta si functionarea unei retele infractionale, formata din cetateni romani si R.Moldova, care avea preocupari in sfera contrabandei cu tigari si care desfasura activitati pe raza judetelor Vaslui si Iasi.In urma activitatilor specifice desfasurate in cauza, s-a stabilit ca in perioada iulie - decembrie 2016, un grup format din opt persoane, trei femei si cinci barbati, cu cetatenie romana si R. Moldova, cu varste cuprinse intre 25 si 50 de ani, a introdus in tara, in repetate randuri, cantitatea totala de 31.119 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta R. Moldova.Tigarile erau introduse peste frontiera de stat cu ajutorul aparatelor de zbor de mici dimensiuni, de tip motodeltaplan, cat si prin punctele de frontiera, ascunse in mijloace de transport.Acestea erau ulterior transportate, depozitate si comercializate in municipiul Iasi. Prejudiciul total a fost stabilit la valoarea de 381.872 lei.VIneri, ofiteri de politiei judiciara din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui, sub coordonarea prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Husi, au finalizat cercetarile in cauza, urmand a fi trimise in judecata a sapte dintre persoanele implicate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, principalul suspect fiind deja condamnat de catre autoritatile judecatoresti, in urma incheierii unui acord de recunoastere a vinovatiei.