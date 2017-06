Accident grav in judetul Calarasi: Doi barbati si o fetita au murit, o femeie si o alta fetita sunt grav ranite

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Stirbei" al judetului Calarasi, Ovidiu Tataranu, a declarat ca joi seara, pe DN3, o masina in care se aflau cinci persoane, intre care doi copii, a intrat intr-un copac, in dreptul localitatii Stefanesti, apartinand comunei Ileana, impactul fiind deosebit de violent.In urma accidentului, doi barbati si o fetita de opt ani au decedat, iar o alta fata in varsta de 12 ani, precum si mama celor doua copile au fost ranite foarte grav, a precizat sursa citata."Medicul de pe ambulanta a cerut ajutorul unui elicopter SMURD din Bucuresti, cu medic, pentru a o prelua pe fata de 12 ani, aflata intr-o stare extrem de grava, fiind intubata, si a o transporta la un spital din Capitala. De asemenea, mama celor doua fete, cu traumatisme mai usoare, a fost transportata cu ambulanta tot la un spital din Bucuresti", a declaratTataranu.