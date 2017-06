Dosarul RCS&RDS: Procurorii au cerut o condamnare intre 7 si 12 ani de inchisoare pentru Dan Voiculescu si o pedeapsa cu executare pentru Camelia Voiculescu

La ultimul termen al procesului, desfasurat vineri, reprezentantul DNA a solicitat in sala de judecata ca Sorin Alexandrescu sa primeasca o pedeapsa cu executare orientata spre maxim, respectiv 9 ani si 4 luni. "La aplicarea pedepsei acestui inculpat, sa aveti in vedere numarul mare de acte materiale, faptul ca santajul a fost facut prin institutii de presa si conduita acestuia, care a negat constant savarsirea faptelor", le-a spus procurorul judecatorilor.In ceea ce il priveste pe omul de afaceri Dan Voiculescu, procurorul a cerut condamnarea acestuia la o pedeapsa intre 7 si 12 ani inchisoare, mai mare fata de cei 2 ani primiti la fond.Reprezentantul DNA a mai solicitat condamnarea Cameliei Voiculescu la o pedeapsa cu executare, aratand ca nu se justifica decizia instantei de fond, care i-a aplicat doi ani cu suspendare. "Va rog sa indepartati circumstante atenuante retinute de instanta de fond, avand in vedere ca inculpata a incercat sa influenteze aflarea adevarului, prin contactarea unei martore", a explicat procurorul.Acesta a mai cerut majorarea amenzii primite de SC Antena TV Group, de la 350.000 lei la 500.000 lei, dar si condamnarea lui George Daniel Matiescu, imputernicit al Intact Publishing, si Serban Pop, fost presedinte al ANAF, la pedepse cu executare.De cealalta parte, avocatul companiei RCS&RDS a declarat ca nu isi doreste ca inculpatii din acest dosar sa ajunga la inchisoare, dar "vrea sa se faca dreptate".Pe 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat pe omul de afaceri Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare, iar Sorin Alexandrescu, fost director general Antena TV Group, a fost condamnat la trei ani si sase luni inchisoare cu executare, pentru santaj in forma continuata.Camelia Voiculescu, asociat si administrator al societatilor Antena TV Group, Antena 3 si Intact Production, a primit doi ani cu suspendare, pentru complicitate la santaj in forma continuata.Decizia a fost atacata atat de inculpati, cat si de DNA.