VIDEO Atena: Mii de angajati din sectorul public s-au revoltat impotriva austeritatii  

Autoritatile au declarat ca aproximativ 5000 de persoane au participat joi la demonstratie si au impiedicat strangerea gunoiului din marile oraseUnii demonstranti au aruncat gunoaiele in fata cladirii Ministerului de Interne, iar protestatarii au avut conflicte cu politia, care a folosit gaze lacrimogene pentru a impiedica patrunderea acestora in Parlament.Autoritatile au cerut oamenilor sa ramana in case pe tot parcursul protestelor iar sindicatele cer Guvernului sa acorde lucratorilor drepturi de angajare mai bune si sa modifice contractele pe termen scurt, care au expirat sau care urmeaza sa expire.Grecia a fost fortata sa fie de acord cu reduceri ale pensiilor si cu majorari ale impozitelor pentru a debloca fondurile de urgenta.Saptamana trecuta, o noua criza a fost evitata atunci cand creditorii au eliberat fonduri de 8,5 miliarde de euro.