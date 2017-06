Iasi: Un adolescent de practica parkour pe ruinele unei foste fabrici, ranit foarte grav

Baiatul se antrena pentru parkour, un sport periculos, practicat in mediul urban, care presupune sarituri si miscari de fuga peste diverse obstacole.Incidentul s-a petrecut pe ruinele unei foste fabrici din municipiul Iasi.Tanarul s-a urcat la nivelul al doilea al cladirii si a incercat sa sara peste un pod, care face legatura cu o alta cladire din apropiere, insa in momentul cand a sarit, el s-a dezechilibrat si a cazut in gol."Baiatul se afla internat la Terapie Intensiva, este in coma profunda. Starea este foarte grava, cu leziuni cerebrale si toraco-abdominale. Prognosticul este unul rezervat", a declarat, vineri, Florin Gramada, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi.Politia Locala a inceput o ancheta pentru a vedea cui apartin ruinele fostei fabrici din Iasi si de ce in zona respectiva nu este asigurata paza.