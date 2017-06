Curtea de Apel Bucuresti amana pentru a saptea oara verdictul in dosarul in care care Mazare este acuzat de retrocedari ilegale de terenuri

Este pentru a saptea oara cand judecatoarea Cornelia Corina Gheorghisan amana pronuntarea sentintei in acest dosar.Pe 28 octombrie 2008, Radu Mazare a fost trimis in judecata de procurorii DNA, alaturi de alte 36 de persoane, in legatura cu restituirea si atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din Constanta, Mamaia, plaja si faleza.Alaturi de Radu Mazare au fost trimisi in judecata mai multi membri ai comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din Primaria Constanta, printre care si Nicusor Constantinescu - fost presedinte al CJ Constanta si fost consilier municipal.Acestia sunt acuzati de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu obtinerea de avantaje patrimoniale, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fals intelectual in forma continuata si asociere pentru savarsirea de infractiuni.Celelalte persoane trimise in judecata sunt functionari din Primaria Constanta, functionari in cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, mandatari, notari publici, mostenitori ai persoanelor indreptatite, cesionari cumparatori de drepturi succesorale (printre care si Cristian Borcea si Dragos Savulescu, fosti actionari ai echipei de fotbal Dinamo Bucuresti), interpusi cumparatori de terenuri si un evaluator agreat de Primaria Constanta, acuzati de procurori de savarsirea de infractiuni asimilate si in legatura directa cu infractiuni de coruptie sau de complicitate sau instigare la aceste fapte.In acest dosar a fost trimis in judecata si notarul Jean Aurel Andrei, sotul presedintei Tribunalului Bucuresti, Laura Andrei.