Decizia privind agentiile europene care parasesc Londra, amanata pentru noiembrie. Noile criterii, si mai defavorabile tarilor precum Romania

Aceasta amanare va permite liderilor UE sa discute relocarea Agentiei Bancare Europene (EBA) si a Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA) la un summit din octombrie.Decizia finala va fi luata prin vot “in marja Consiliului Afaceri Generale din noiembrie”, potrivit ultimei versiuni a criteriilor de relocare ce a circulat joi printre oficialii de la summitul de la Bruxelles, criterii sprijinite de liderii Uniunii.Versiunea anterioara nu dadea liderilor UE posibilitatea sa se pronunte, modificarea aratand ca aceasta chestiune a primit o mare incarcatura politica, noteaza sursa citata.Candidati din toata Uniunea sunt in cursa pentru gazduirea EBA si EMA, tarile este europene si balcanice insistand ca este randul lor.Franta si Germania candideaza pentru ambele agentii.Seful Comisiei Europene, Jean Cluade Juncker si cel al Consiliului European, Donald Tusk, au modificat procesul de luare a deciziei astfel incat tarile cu o infrastructura buna - o cladire potrivita, o agentie nationala a medicamentului care functioneaza bine si un aeroport bun - au mai multe sanse.Noua modalitate de luare a deciziei ar putea fi impotriva unor tari precum Bulgaria, Romania, Croatia, Cipru si Slovacia, care nu au nicio agentie UE, mai scrie Politico.Ambele agentii relocate trebuie sa fie functionale pana in martie 2019, cand britanicii parasescu blocul comunitar. Potrivit criteriilor avansate anterior , in luna mai, nicio tara nu va putea sa gazduiasca ambele agentii, iar orasele vor trebui sa aiba capacitate hoteliera pentru o medie de 30.000 de vizitatori pe an in cazul agentiei medicamentului si pentru 9.000 de persoane in cazul reglementatorului bancar.Noul oras gazda va trebui sa aiba scoli internationale adecvate pentru copiii angajatilor straini si spatiu pentru arhiva agentiei medicamentului, care totalizeaza 34.000 de cutii cu documente.Criteriile transmise in mai includ si o referire la un principiu stabilit in 2003 privind luarea in considerare a noilor state membre pentru agentiile noi infiintate, dar documentul precizeaza ca gasirea unei noi gazde pentru cele doua inseamna o relocare, nu o infiintare de agentii.In acest moment, Bulgaria, Romania, Croatia, Cipru si Slovacia nu au nici un organism european pe teritoriul lor.Peste 20 de tari sunt in competitia pentru aceste agentii. Presedintele Klaus Iohannis a declarat , la sfarsitul lunii aprilie, ca Guvernul trebuie sa-si faca mai bine "temele" in ceea ce priveste gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului."Statele interesate trebuie sa vina cu oferte foarte concrete si aici cred ca mai avem de lucru, Guvernul trebuie sa-si faca temele mai bine si eu evaluez ca pana la sfarsitul anului vom avea primele concluzii pe relocarea agentiilor. Astept de la Guvern sa-si faca temele, sa propuna un sediu, sa propuna conditii financiare, tot ce trebuie pentru a fi o tara atractiva pentru agentie", a spus Iohannis la BruxellesEMA supervizeaza siguranta medicamentelor vandute in Uniunea Europeana, o piata de peste 500 de milioane de consumatori. Cu aproape 900 de angajati, un buget de 322 milioane de euro pe an si totodata capabila sa stranga anual 36.000 de experti la reuniunile sale, Agentia este cea mai mare institutie UE gazduita in prezent de Marea Britanie si o tinta atractiva pentru mai multe orase de pe continent.