Accident in judetul Buzau: Un barbat a murit carbonizat, altul este in stare grava la spital

Conform reprezentantilor IPJ Buzau accidentul s-a produs in jurul orei 4.30, cand un barbat de 37 de ani aflat la volanul unui autoturism Lexus ce se deplasa dinspre Buzau spre Ploiesti s-a angajat in depasirea unei autoutilitare, moment in care a intrat in coliziune cu un TIR care circula din sens opus.In urma impactului autoturismul a fost proiectat in afara partii carosabile, unde s-a rasturnat pe plafon si a luat foc.Soferul autoturismului a ramas blocat in masina si a ars, in timp ce un atl barbat, aflat pe locul din dreapta soferului, a fost scos din autoturism de participantii la trafic si a ajuns cu rani grave la spital.Circulatia pe DN1B intre localitatea Lipia si Popasul Merei a fost oprita si deviata pe rute ocolitoare.