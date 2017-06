Instanta ar urma sa pronunte definitiv pedeapsa in cazul samsarului de masini care l-a inselat pe Calin PopescuTariceanu

In 21 martie, Judecatoria Sector 6 a decis condamnarea lui Kocsis Zolt la o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare si l-a obligat la plata de daune materiale catre Tariceanu in cuantum de 19.623 de euro, din care 14.500 de euro reprezinta suma data inculpatului si 5.123 de euro dobanda legala aferenta.Decizia nu este definitiva si a fost atacata la Curtea de Apel Bucuresti, care ar urma sa pronunte vineri o decizie definitiva in acest caz.In iunie 2012, Tariceanu a facut plangere la Parchet pe motiv ca a fost inselat dupa ce a trimis 14.500 de euro pentru o masina care nu a ajuns niciodata in posesia sa, iar procesul a inceput in 2016.In 2012, in timp ce se afla in Germania, Kocsis Zolt, ca urmare a corespondentei purtate cu Calin Popescu Tariceanu, i-a promis acestuia ca ii va achizitiona un autoturism pentru care a cerut si a primit suma de 14.500 euro. Potrivit procurorilor, Kocsis i-a trimis lui Tariceanu pe e-mail fotografii cu un autoturism Mercedes despre care pretindea ca este cel care urmeaza sa fie achizitionat. In realitate, masina nu era de vanzare la pretul stabilit si nu apartinea unei familii de germani care vindeau autoturismului fiului lor care era plecat, asa cum a sustinut Kocsis Zolt in corespondenta cu Tariceanu.In realitate, fotografiile trimise au fost facute unui autoturism expus spre vanzare la un dealer auto din apropierea locuintei lui Kocsis. Dupa ce a primit banii de la Tariceanu prin virament bancar, inculpatul l-a mintit din nou, sustinand ca a cumparat autoturismul si a plecat cu el catre Romania sa-l aduca la Bucuresti, dar in Ungaria masina s-a stricat.In motivarea deciziei de condamnare, magistratii Judecatoriei Sectorului 6 arata ca se impune o pedepsa de sase luni de inchisoare cu executare in conditiile in care inculpatul s-a sustras de la urmarirea penala si de la cercetarea judecatoreasca."La individualizarea pedepsei, instanta a avut in vedere criteriile in raport de gravitatea infractiunii savarsite, modul de comitere a acesteia, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, gravitatea rezultatului produs, faptul ca inculpatul este necunoscut cu antecedente penale, sustragerea inculpatului de la urmarirea penala si cercetarea judecatoreasca. Pentru fapta savarsita, instanta va condamna inculpatul la o pedeapsa cu inchisoarea orientata catre minimul special, iar fata de circumstantele personale ale inculpatului si conduita sa in procesul penal instanta apreciaza ca rolul educativ al pedepsei poate fi atins fata de inculpat cu privarea acestuia de libertate in executarea pedepsei¬, se arata in motivarea judecatorilor.