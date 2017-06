Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti: Sper sa fie o solutie in curand in negocierile privind Brexit care va fi o solutie buna si pentru cetatenii romani din Marea Britanie

Romanii care traiesc, lucreaza si studiaza in Marea Britanie sunt bineveniti in continuare, in pofida Brexit, a dat asigurari Ambasadoul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, potrivit News.ro.





"Sunt foarte fericit ca multi studenti buni din Romania au ales sa continue invatamantul universitar cu cei mai buni din lume, in Marea Britanie. Si sunt foarte fericit si multumit ca medici si asistenti medicali buni din Romania lucreaza in Serviciul National de Sanatate, dar si in multe profesii si domenii in care romanii fac lucruri foarte importante", a subliniat diplomatul.





"Negocierile (pentru Brexit- n.r.) au inceput aceasta saptamana, chiar luni, au inceput intr-un mod constructiv si asteptam o relatie buna intre Marea Britanie si statele din Uniunea Europeana. Cum am spus iesim din Uniunea Europeana (...), dar nu iesim din Europa, suntem parteneri si suntem prieteni pentru Romania si dezvoltam acest parteneriat si aceasta prietenie", a dat asigurari Ambasadorul.





Intrbat daca exista garantii privind drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie, in contextul Brexit, Paul Brummell a raspuns: "Sper sa fie o solutie in curand in negocierile privind Brexit si care va fi o solutie buna si pentru cetatenii romani din Marea Britanie si pentru cetatenii britanici din alte tari ale Uniunii Europene".





Ambasadorul a subliniat ca Bucurestiul si Londra au un parteneriat strategic, bazat pe doi piloni. "Securitate si prosperitate. Iar obiectivul meu este sa dezvoltam relatiile noastre pe ambii piloni", a explicat el.





"Cred ca relatiile bilaterale, in realitate, sunt bazate pe contact personal", a mai spus ambasadorul salutand faptul ca atat comunitarea romaneasca din Marea Britanie, cat si cea britanica din Romania sunt foarte dinamice.