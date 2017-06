Curtea Constitutionala: Un articol din Codul de procedura penala referitoare la verificarea masurilor preventive este neconstitutionala

CCR a declarat neconstitutional un articol din Codul de procedura penala care da posibilitatea ca o masura preventiva verificata de un judecator sa nu poate fi atacata de inculpat, astfel, cel din urma fiind privat de o cale de atac, relateaza News.ro.





Articolul suspus atentiei Curtii, articolul 348 alin (2) din Codul de procedura penala prevede ca "In cauzele in care fata de inculpat s-a dispus o masura preventiva, judecatorul de camera preliminara de la instanta sesizata cu rechizitoriu sau, dupa caz, judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara ori completul competent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, investit cu solutionarea contestatiei, verifica legalitatea si temeinicia masurii preventive, procedand potrivit dispozitiilor art. 207".





Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis, joi, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor acestui articol si a constatat ca sintagma "sau, dupa caz, judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara ori completul competent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, investit cu solutionarea contestatiei" din cuprinsul acestora este neconstitutionala.





Acest articol ar incalca accesul liber la justitie, libertatea individuala, dreptul la aparare si articolul din Constitutie potrivit caruia impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac.





Judecatorii CCR mai precizeaza ca dispozitiile articolul criticat sunt neconstitutionale "intrucat nu prevad o cale de atac impotriva incheierii prin care judecatorul de camera preliminara de la instanta superioara celei sesizate cu rechizitoriul ori completul competent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, investit cu solutionarea contestatiei, se pronunta, in prima instanta, asupra unor masuri preventive dispuse in cauza", se arata intr-un comunicat de joi al CCR.





"De exemplu, la judecatorie este un dosar in camera preliminara si se da decizie sa se intre pe fond. Inculpatul e nemultumit si face contestatie la tribunal. Legea actuala spune ca daca inculpatul e arestat, cel care trebuie sa verifice legalitatea masurii este tribunalul. Daca tribunalul mentine decizia, nu mai exista contestatie la masura pentru ca tribunalul tocmai ia masura asta in calea de atac a contestatiei pe fond. Prin decizia de joi, CCR spune ca ar trebui ca masura luata de tribunal sa poata fi contestata separat", a explicat un specialist in Drept pentru News.ro





Decizia CCR este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantelor de judecata care au sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtii de Apel Bucuresti si Tribunalului Arad si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.