Curtea Constitutionala: Dispozitiile legii privind tentativa de abuz in serviciu sunt neconstitutionale

"Curtea a retinut ca elementul material la varianta tip a infractiunii de abuz in serviciu consta fie intr-o inactiune - neindeplinirea unui act, fie intr-o actiune - indeplinirea actului prin incalcarea legii. Plecand de la aceste premise, Curtea a observat ca dispozitiile art.15 din Legea nr.78/2000 prevad ca tentativa la infractiunea prevazuta in art.132 din acelasi act normativ se pedepseste, fara a se face nicio distinctie in functie de modalitatile de savarsire a infractiunii de abuz in serviciu", arata Curtea Constitutionala, intr-un comunicat.CCR mai arata ca "Curtea a constatat ca legiuitorul, prin modul de reglementare a dispozitiilor art.15 din Legea nr.78/2000, a urmarit o incriminare si o sanctionare a infractiunii prevazute de art.132 din acelasi act normativ in forma tentata chiar si in modalitatea savarsirii acesteia printr-o inactiune. Or, un adevar fundamental admis este acela al imposibilitatii comiterii unei tentative in cazul unei infractiuni savarsite in modalitatea inactiunii, acest lucru fiind contrazis prin prescriptia normativa. Prin urmare, Curtea a constatat ca modalitatea de reglementare a dispozitiilor art.15 din Legea nr.78/2000 creeaza premisa normativa necesara pentru ca aplicarea acesteia sa implice recurgerea la procedee arbitrare, ceea ce contravine prevederilor art.1 alin.(5) din Constitutie."Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penala ridicase o exceptie de neconstitutionalitate privind urmatoarele dispozitii ale legii:- Art.15 din Legea nr.78/2000: "Tentativa la infractiunile prevazute in prezenta sectiune se pedepseste";- Art.132 din Legea nr.78/2000: "In cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime."- Art.297 alin. (1) din Codul penal: "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."