Calendarul dezbaterilor publice organizate de Ministerul Justitiei pentru punerea in acord a infractiunii de abuz in serviciu cu decizia CCR. Prima dezbatere, pe 28 iunie

Pe data de 3 iulie, la ora 10:00, este programata cea de-a doua dezbatere, cu reprezentantii institutiilor din cadrul sistemului judiciar, asociatiilor profesionale ale magistratilor, mediului academic si profesiilor juridice liberale.Cele doua dezbateri vor avea loc la sediul Ministerului Justitiei, Sala de consiliu, etajul I, in limita capacitatii salii. Inscrierea participantilor se face prin transmiterea unui mesaj la adresa dezbaterecod@just.ro.Presa va avea acces la ambele dezbateri.Reamintim ca instanta suprema a decis, pe 28 martie, sa sesizeze CCR in privinta definitiei abuzului in serviciu, la cererea fostei sotii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana.Judecatorii Curtii Constitutionale au respins, pe 6 iunie, ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate privind abuzul in serviciu ce viza sintagma "indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu", ridicata de fosta sotie a lui Liviu Dragnea, iar in ceea ce priveste stabilirea unui prag minim peste care abuzul in serviciu sa fie considerat infractiune, CCR a aratat ca acest lucru nu intra in sarcina sa, ci a Parlamentului sau a Guvernului: "Instanta constitutionala nu are competenta de a complini acest viciu normativ, intrucat si-ar depasi atributiile legale, actionand in sfera de competenta a legiuitorului primar sau delegat, aceasta fiind singura autoritate care are obligatia de a reglementa pragul valoric sau intensitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu."Curtea Constitutionala a Romaniei a aratat in motivarea deciziei, data publicitatii ieri, ca dispozitiile penale in vigoare cu privire la infractiunea de abuz in serviciu "sunt formulate in sens larg si in termeni vagi".Curtea Constitutionala a precizat, totodata, ca nu are competenta de a remedia acest viciu normativ, intrucat ar intra in sfera exclusiva de competenta a legiuitorului primar sau delegat si, astfel, si-ar depasi atributiile legale.