VIDEO Primarul municipiului Targoviste vrea sa ceara daune companiei KFC, dupa ce lantul de restaurante a difuzat o reclama cu un barbat dezbracat in Turnul Chindiei

Primarul din Targoviste, Cristian Stan, spune ca va cere daune lantului de fast-food KFC, pentru ca a prejudiciat imaginea orasului prin difuzarea unei reclame care prezinta un pitic dezbracat ce se arunca din Turnul Chindiei, scrie reporterpenet.ro. Totodata, desi Curtea Domneasca a incheiat un contract cu o firma din Bucuresti de productie publicitara pentru inchirierea locatiei - Turnul Chindiei, directorul institutiei se delimiteaza de eveniment si spune ca reclama este "o productie facuta post-filmare", potrivit Adevarul.





Primarul Targovistei, Cristian Stan, a adresat o scrisoare deschisa lantului de fast-food, dupa ce pe site-ul oficial al KFC Germania a aparut o reclama realizata in Turnul Chindiei in care apare un barbat de inaltime mica, gol, aruncandu-se de pe monument.





"Va adresez aceste cuvinte in calitate de primar al municipiului Targoviste, nascut si crescut in fosta Cetate de Scaun a Tarii Romanesti.

Am fost neplacut surprins sa urmaresc clipul publicitar pe care compania dumneavoastra l-a filmat in municipiul Targoviste, in cadrul Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca, langa Turnul Chindiei.

Consider ca filmarea si expunerea sunt de natura sa maculeze una dintre emblemele de secole ale orasului, punct de referinta pentru comunitate, iubit si respectat de targovisteni, de romani si nu numai. Ceea ce ati facut dumneavoastra este, in egala masura, ofensator si revoltator, iar comunitatea noastra a reactionat in consecinta, dezaproband masiv initiativa.





Nu stiu cine va sunt sfatuitorii, publicitarii, agentii din spatele acestei idei, dar ea este una total nefericita. Orasul nostru traieste si respira cultura si istorie prin toate asezamintele si monumentele sale. A fost Capitala Tarii Romanesti pentru mai bine de trei secole. Ar fi trebuit sa va documentati inainte sa produceti un clip atat de controversat.

Acest mesaj este unul de indignare fata de modul neprofesionist in care ati tratat municipiul Targoviste. Consider ca este imperios necesar sa opriti difuzarea spotului care prejudiciaza imaginea orasului nostru si sa reconsiderati modul in care va raportati la aceasta comunitate si la valorile sale pe viitor.

Ne rezervam dreptul de solicita instantei competente repararea prejudiciului de imagine pe care compania dumneavoastra l-a produs comunitatii noastre", a scris primarul Cristian Stan.









Managarul KFC Romania a spus pentru Adevarul ca nu are nicio implicare in realizarea reclamei.









"Mentionam ca echipa KFC Romania nu a avut nicio implicare in realizarea spotului in discutie", a precizat pentru "Adevarul" Ana Filipescu, PR Manager.





Totodata, desi Curtea Domneasca a incheiat un contract cu o firma din Bucuresti de productie publicitara pentru inchirierea locatiei - Turnul Chindiei, directorul Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviste spune ca "nu este filmat la Curtea Domneasca", iar ce se vede este o productie post-filmare.





SC DIGITAL SPIRIT SRL a inchiriat locatia pentru ziua de 10 mai, insa filmarile au avut loc a doua zi din cauza ploii. Suma primita de Complexului National Muzeal ¬Curtea Domneasca¬ a fost de 11.500 de lei.





"Ne delimitam de orice a aparut in acel spot publicitar. In tot cazul, nu este filmat la Curte Domneasca. Ceea ce se vede este o productie facuta post-filmare, o butaforie care imita in mare masura Turnul Chindiei din Targoviste. Vreau sa fiu foarte bine inteles: nimeni nu a umblat dezbracat in turn sau prin interiorul Curtii Domnesti. Pur si simplu nu mi-am regasit cuvintele, pentru ca la o asa porcarie, ce poti sa faci? In tot cazul, vor cere explicatii firmei din Bucuresti si voi cere sa fie sters acel spot publicitar din circulatie. Nu este in regula ce se intampla in acel filmulet. Ii voi da in judecata", a declarat Ovidiu Cirstina, directorul Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviste, potivit sursei citate.





Ovidiu Cirstina spune ca s-a interesat despre filmare si despre scopul acesteia, insa nu i s-a spus despre acest clip.









Clipul poate fi vazut si pe pagina KFC din Germania. Pe Youtube circula cu titlul "KFC - Das glaub ich jetzt nicht!" (Nu cred asta acum).