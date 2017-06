Ministerul Educatiei a publicat procedurile privind scolarizarea romanilor de pretutindeni in invatamantul preuniversitar si superior de stat din Romania. Candidatii pot aplica la un numar nelimitat de universitati si specializari electronic sau prin posta

Romanii de pretutindeani, care vor sa se inscrie in invatamantul superior in Romania, pot aplica pentru un numar nelimitat de universitati, domenii si specializari, situatie restrictinata in anii anteriori, arata noua metodologie de scolarizare a romanilor de pretutindeni publicata de Ministerul Educatiei. De asemenea, candidatii pot depuna dosarele prin e-mail sau prin posta.





Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni au aprobat, prin ordin comun, metodologiile ce reglementeaza procedurile de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul preuniversitar si superior de stat din Romania in anul de invatamant 2017 - 2018.





"In raport cu anul precedent, metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul superior de stat din Romania introduce cateva elemente de noutate prin care se urmareste facilitarea accesului la studii. In primul rand, concursul de admitere la studii universitare de licenta a romanilor de pretutindeni se va realiza de catre universitati, pe locurile alocate romanilor de pretutindeni, pe baza concursului de dosare si a criteriilor stabilite de acestea", arata un comunicat de presa al ministerului Educatiei.





De asemenea, pentru anul universitar 2017 - 2018, candidatii pot aplica pentru un numar nelimitat de universitati, domenii si specializari, situatie restrictionata in anii anteriori la un singur domeniu si cel mult trei institutii de invatamant superior.





Totodata, au fost reduse costurile de timp sau deplasare pentru depunerea dosarelor de candidatura, fiind aprobate urmatoarele modalitati: electronic (pe o adresa de e-mail stabilita de institutia de invatamant superior), prin posta pe adresa universitatilor, la targurile educationale organizate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit legislatiei in vigoare si la sediile extensiunilor universitare care functioneaza pe teritoriul Republicii Moldova.





Tinerii din Republica Moldova pot trimite dosarele pe e-mail (dosarerepmold@edu.gov.ro), la Ministerul Educatiei Nationale, in timp ce candidatii din diaspora au la dispozitie adresa dosarerompret@edu.gov.ro sau misiunile diplomatice ale Romaniei din tarile invecinate/strainatate, care vor transmite dosarele la minister si de aici mai departe la institutiile de invatamant superior dorite. Pe aceleasi adrese de e-mail pot fi solicitate si detalii suplimentare sau clarificari privind procedurile de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul de stat din Romania.





In ceea ce priveste scolarizarea in invatamantul preuniversitar, elementul de noutate din metodologia de scolarizare pentru anul scolar 2017-2018 vizeaza tot modalitatea de depunere a dosarelor de candidatura pentru toti romanii de pretutindeni. Mai exact, dosarele cu acte de studii vor fi transmise direct sau prin posta, in perioada 10 - 17 iulie, fie la Inspectoratul Scolar Judetean Iasi (str. Nicolae Balcescu 26, Iasi 700117), fie la Ministerul Educatiei Nationale (str Spiru Haret, nr 10). MEN va inainta ulterior dosarele de candidatura catre ISJ Iasi, in vederea desfasurarii concursului de admitere computerizat.