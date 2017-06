INFOGRAFIC Criza refugiatilor: principalele repere si solutiile europene

Doar in 2016, 362.753 de refugiati au fugit spre UE traversand Marea Mediterana

Dintre acestia, 5.022 sunt dati disparuti sau au murit

38% dintre refugiatii care ajung in Europa vin din Siria

Pe masura ce creste numarul refugiatilor, creste si numarul de aplicatii pentru azil in tarile europene.

Legislatia internationala face diferenta intre refugiati si azilanti.Refugiatii sunt persoanele care se tem, intemeiat de persecutii in tara lor de origine, pe criterii de rasa, religie, nationalitate, orientare politica, aparteneneta la un anumit grup social etc. si care incearca sa ajunga in siguranta, intr-o alta tara. Tara gazda nu ar trebui sa ii expulzeze acolo unde stiu ca viata si libertatea sunt amenintateSolicitantii de azil sunt cei care solicita dreptul de a fi recunoscuti ca refugiati si primesc protectie legala si asistenta materiala, dupa ce dovedesc autoritatilor ca teama lor de persecutare in tara de origine este indreptatita.1. Germania - 745.155 - cel mai mare numar2. Italia - 122.9603. Franta - 84.2704. Grecia - 51.1105. Austria - 42.2556. Marea Britanie - 38.7857. Ungaria - 29.4308. Suedia - 28.7909. Olanda - 20.94510. Bulgaria - 19.420...........21. Romania - 1.880...........28. SLovacia - 145(Surse: Eurostat, UNCHR)Dincolo de dezbaterile mai vizibile in presa - precum cele in care guvernul Ungariei a fost taxat dur pentru pozitia sa in privinta refugiatilor, contrara intelegerilor europene - PE a luat sau pregateste masuri aplicate pe tema refugiatilor:- in decembrie 2016, Comitetul pentru libertati civile a sprijinit o propunere pentru a intari capacitatile Biroului European pentru Sprijin in domeniul Azilului, ce va deveni Agentia UE pentru Azil. Aceasta va fi responsabila cu asigurarea unei distribuiri sustenabile si corecte a cererilor de azil. Organismul va ajuta tarile membre in situatii de criza si le va verifica daca respecta legislatia comunitara in domeniu- in martie a.c., a fost elaborat un proiect de raport privind reforma actualului sistem privind azilul. Comitetul pentru libertati civile va vota raportul cand vor fi depuse toate amendamentele, urmand ca documentul sa fie supus votului in plenul PE.Acelasi comitet PE a sprijinit, in aprilie a.c., un raport referitor la stabilirea unor standarde comune pentru toate tarile membre, in ceea ce priveste conditiile de receptie a solicitantilor de azil.