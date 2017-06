Informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata si disconfort termic, valabila de vineri pana sambata dimineata

In intervalul mentionat vor fi averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si pe arii restranse, indeosebi in Maramures, Transilvania si la munte, 40...50 l/mp.In dupa-amiaza zilei de vineri, 23 iunie, in regiunile sud-vestice si sudice, local disconfortul termic va fi ridicat - indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa in jurul pragului critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 si 36 de grade, izolat mai ridicate in sudul Olteniei.Meteorologii mai precizeaza ca la sfarsitul acestei saptamani, in special in jumatatea de sud a tarii, in orele dupa-amiezelor, disconfortul termic se va mentine ridicat si local vremea va fi caniculara.