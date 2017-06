UPDATE Alina Petrescu: 20 de ministri au depus cereri de retragere a demisiilor. Demisiile sunt irevocabile 

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu, a anuntat joi ca sunt 20 de cereri de retragere a demisiilor, insa toate sunt lipsite de obiect, intrucat, potrivit legii, s-a luat act de depunerea lor, iar demisiile sunt irevocabile.



Interesant este ca printre cei 20 de ministri nu se afla Lia Olguta Vasilescu si Carmen Dan.



Cererile par a fi copiate una dupa alta, multe dintre ele continand inclusiv aceeasi greseala gramaticala: "membru a guvernului", in loc de "membru al guvernului".

Alina Petrescu a explicat ca oricine citeste legea privind organizarea si functionarea guvernelor, intelege ca demisia, odata ce se prezinta public, devina irevocabila, "din momentul in care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data depunerii".

"In momentul in care cabinetul si Secretariatul General al Guvernului dau un numar de inregistrare a acestor documente, intreb retoric, s-a luat act de aceste demisii?", a declarat Petrescu.

"Acesti ministri demisionari au venit la munca, unii si-au delegat atributiile, dar in covarsitoarea lor majoritate ministrii au mers la munca si asta trebuie sa faca, mai ales dupa adoptarea motiunii de cenzura, pana la investirea noului guvern", a mai spus Petrescu.



UPDATE Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor prevede la articolul 6 ca "Demisia din functia de membru al Guvernului se anunta public, se prezinta in scris primului-ministru si devine irevocabila din momentul in care s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data depunerii".



In toate cele 20 de cereri este trecut si numarul de inregistrare a demisiei de la cabinetul prim-ministrului. Practic, s-a luat act de depunerea demisiilor, acestea devenind irevocabile, conform art.6 din Legea 90/2001.



Cererile ministrilor sunt tip, toate invocand faptul ca demisia a fost deliberata, fiind o forma de protest. Cererile ministrilor se incheie cu: "Demisia subsemnatei/subsemnatului a fost o demisie deliberata, fiind o forma de protest si in acest sens consider ca vacantarea functiei de membru al Guvernului intervine doar de la acest moment, prin publicarea Motiunii de Cenzura in Monitorul Oficial in conditiile art. 113 coroborat cu prevederile alin. (2) ale art. 110 din Constitutie".



Potrivit Alinei Petrescu, printre cei 20 de ministri care vor sa isi retraga demisiile sunt: Teodor Melescanu, ministrul de externe, Sevil Shhaideh, vicepremier si ministrul dezvoltarii, Alexandru Petrescu, ministrul pentru mediul de afaceri, Gabriel Les, ministrul apararii, Mircea Dobre, ministrul turismului, Ana Birchall, ministrul pentru afaceri europene, Petre Daea, ministrul agriculturii, Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, Florian Bodog, ministrul sanatatii, Mihai Tudose, ministrul economiei, Adriana Petcu, ministrul apelor, Toma Petcu, ministrul energiei, Pavel Nastase, ministrul educatiei, Alexandru Cuc, ministrul transporturilor, Tudorel Toader, ministrul justitiei, Viorel Ilie, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Gratiela Gavrilescu, vicepremier si ministrul mediului, Viorel Stefan, ministrul finantelor, Marius Dunca, ministrul tineretului si Andreea Pastarnac, ministrul romanilor de pretutindeni