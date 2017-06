Macron, doua avertismente pentru statele din estul Europei: muncitorii detasati si respectarea valorilor europene

Macron a facut aceste afirmatii intr-un interviu acordat concomitent pentru opt ziare europene, printre care Le Figaro, Le Temps, Le Soir, The Guardian, El Pais. Declaratiile noului presedinte francez vin cu o zi inainte de intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis la Bruxelles, in marja Consiliului European de vara. E de asteptat ca problema muncitorilor detasati, care intereseaza Romania extrem de mult, sa fi pe agenda discutiilor celor doi presedinti.

In legatura cu liderii care au o atitudine "cinica" la adresa UE, vazand-o ca pe un supermaket, Macron nu nominalizeaza pe nimeni, dar raspunsul vine la o intrebare legata de diviziunea est-vest din UE. De altfel, liderii europeni cei mai criticati pentru pozitiile lor nati-europene sunt cei din Ungaria, Polonia si Cehia.In ce priveste muncitorii detasati, aceasta e o tema des intalnita in Franta, unde majoritatea politicienilor considera ca muncitorii din estul Europei practica un dumping economic, luand locul muncitorilor din vest pentru ca accepta salarii mai mici. Macron spune ca Brexitul s-a jucat pe tema "muncitorilor din Europa de Est care veneau sa ocupe locurile de munca britanic. Aparatorii Europei au pierdut pentru ca clasa mijlocie britanica a spus Stop!"."Munca detasata conduce la situatii ridicole. Credeti ca pot explica oamenilor din clasa mijlocie franceza ca firmele inchis fabrici in Franta ca sa mearga in Polonia pentru ca e mai ieftin, iar in Franta firmele angajeaza polonezi platiti mai prost? Acest sistem nu functioneaza corect", a spus Macron.Problema muncitorilor detasati este una fierbinte in sanul UE, existand o presiune a unor state din vest asupra Comisiei Europene si Parlamentului European pentru stavilirea numarului de muncitori est-europeni veniti in Vest. Parlamentul European e scena unor initiative politice si in privinta respectarii statului de drept in state precum Ungaria, Polonia si Romania, aici avand loc dezbateri legate de initiative controversate ale liderilor din aceste tari.Macron s-a pronuntat pentru un buget comun al zonei euro si o guvernanta democratica a acestei zone, vazute ca "singurul mijloc de recreare a unei miscari de convergenta intre tarile si economiile noastre".Tot pe plan european, Macron a cerut o reforma a politicii de azil si o mai buna protectie a frontierelor externe ale UE.Macron a criticat in acelasi interviu decizia administratiei americane din 2013 de a nu actiona atunci cand regimul sirian a folosit armele chimice impotriva propriilor cetateni, desi presedintele Obama promisese ca va reactiona la trecerea "liniilor rosii". El a spus ca decizia de atunci l-a incurajat pe Vladimir Putin sa actioneze nestingherit si in alte zone (cu referire la Ucraina) pentru ca a constatat ca avea in fata lideri care trasasera linii rosii, dar care nu le respectau.In legatura cu Donald Trump, Macron a spus ca este presedintele ales al SUA si ca lucreaza impreuna pentru combaterea terorismului. El a recunoscut ca ii separa opiniile legate de clima, dar a spus ca i-a intins mana presedintelui american pentru colaborare.