Curtea Constitutionala despre abuzul in serviciu: Dispozitiile penale in vigoare sunt formulate in sens larg si in termeni vagi / Legiuitorul are obligatia de a reglementa pragul valoric al pagubei (motivare)

"Dispozitiile penale in vigoare sunt formulate in sens larg si in termeni vagi, ce determina un grad sporit de impredictibilitate, aspect problematic din perspectiva art.7 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si a altor cerinte fundamentale ale principiului statului de drept, aceasta redactare constituind premisa unor interpretari si aplicari arbitrare/aleatorii", se arata in motivarea publicata miercuri de CCR.Conform sursei citate, o astfel de omisiune are relevanta constitutionala, deoarece afecteaza drepturi si libertati fundamentale ale persoanei impotriva careia se formuleaza o acuzatie penala. In aceasta situatie, CCR considera necesara instituirea unui prag al pagubei si circumstantierea vatamarii produse prin comiterea faptei, in functie de care sa se aprecieze daca este sau nu vorba de o infractiune.Curtea Constitutionala precizeaza, totodata, ca nu are competenta de a remedia acest viciu normativ, intrucat ar intra in sfera exclusiva de competenta a legiuitorului primar sau delegat si, astfel, si-ar depasi atributiile legale."Curtea subliniaza ca legiuitorul are obligatia de a reglementa pragul valoric al pagubei si intensitatea vatamarii dreptului sau interesului legitim rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu, pasivitatea acestuia fiind de natura sa determine aparitia unor situatii de incoerenta si instabilitate, contrare principiului securitatii raporturilor juridice in componenta sa referitoare la claritatea si previzibilitatea legii", se arata in motivare.De asemenea, CCR a retinut ca legiuitorul trebuie sa tina seama de principiul potrivit caruia incriminarea unei fapte trebuie sa intervina ca un ultim resort in protejarea unei valori sociale, ghidandu-se dupa principiul "ultima ratio" in exercitarea competentei de legiferare in materie penala."Cu alte cuvinte, Curtea a apreciat ca, in materie penala, acest principiu trebuie interpretat ca avand semnificatia ca legea penala este singura in masura sa atinga scopul urmarit (alte masuri de ordin civil, administrativ etc. fiind improprii in realizarea acestui deziderat), iar nu ca avand semnificatia ca legea penala trebuie privita ca ultima masura aplicata din perspectiva cronologica. Mai mult, masurile adoptate de legiuitor pentru atingerea scopului urmarit trebuie sa fie adecvate, necesare si sa respecte un just echilibru intre interesul public si cel individual", se mai mentioneaza in motivare.

Curtea Constitutionala a respins, pe 6 iunie , exceptia privind articolul 297 alineatul l din Codul penal, referitor la "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos (...)" si a considerat ca nu este de competenta Curtii sa reglementeze pragul valoric al prejudiciului in cazul abuzului in serviciu.