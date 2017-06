Ziaristul Danut Puscasu a murit la 48 de ani

A fost unul dintre ziaristii importanti ai Agentiei Nationale de Presa, unde lucrat timp de 22 de ani, in doua perioade distincte (1990-1997 si 2002-2017).In aceasta perioada a fost, pe rand, operator telex si operator PC, reporter, redactor si editor in domeniile cultura, politica, social si stiri judetene.A mai scris ca reporter 'A.R. Press' acreditat pe langa Guvernul Romaniei si a mai colaborat la ziarul 'Expres'.A absolvit, in 1997, Facultatea de Istorie Bucuresti si, in 1995, un curs AFP de jurnalism. (sursa - Agerpres)