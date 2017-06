Mai multe grupuri civice ii cer presedintelui organizarea unor consultari cu societatea civila inainte de numirea unui nou premier

"Credem ca politica in Romania are nevoie de principii. De baze comune, agreate de toti jucatorii politici implicati care sa duca la democratizarea si transparentizarea vietii publice si, in final, la un nivel cat mai mare de prosperitate si pace sociala. (...) Cerem Presedintelui Romaniei sa numeasca un nou prim-ministru doar sub rezerva asumarii unor principii de guvernare privind independenta justitiei si continuarea luptei anticoruptie, reforma legislatiei electorale, guvernarea deschisa si mentinerea directiei euro-atlantice a Romaniei", precizeaza organizatiile in introducerea scrisorii deschise care circula pe retelele de socializare, invitand cetatenii sa o semneze, la randul lor.Semnatarii solicita presedintelui organizarea unor consultari inclusiv cu societatea civila inainte de a numi un nou premier: "Ne exprimam, deci, deschiderea de a participa impreuna cu dumneavoastra la operationalizarea acestor masuri, pentru a le defini cat mai clar in termeni de actiuni concrete, termene limita si rezultate asteptate", se arata in scrisoare.Potrivit scrisorii adresate presedintelui, printre "principiile de guvernare" pe care viitorul premier ar trebui sa si le asume, se numara garantarea independentei justitiei si renuntarea la orice demers care sa vulnerabilizeze lupta anticoruptie, precum gratierea si amnistia sau reducerea pedepselor pentru acte de coruptie.De asemenea, organizatiile solicita ingradirea accesului si demiterea persoanelor condamnate penal pentru infractiuni de serviciu, numite politic de catre Guvern in diverse functii publice, precum consilieri, sefi de cabinet sau asistenti.ONG-urile ii cer lui Iohannis sa desemneze un premier care sa reformeze legislatia electorala si finantarea partidelor politice, prin revenirea la doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor si a presedintilor de consilii judetene, scaderea numarului de semnaturi necesare partidelor si independentilor care doresc sa candideze de la 1% la 0,25% pentru partide si la 0,1% pentru independenti, precum si introducerea votului electronic la distanta pentru toate tipurile de alegeri incepand cu alegerile pentru Parlamentul European din 2019, eliminarea pragului electoral pentru alegerile locale si nationale, dar si schimbarea modalitatii de finantare a partidelor si a campaniilor lectorale, astfel incat cotizatiile si donatiile sa se faca doar electronic, iar incasarile si platile sa se publice in timp real.Un alt punct se refera la transparenta actului de guvernare si participarea comunitatilor la decizia publica, prin publicarea contractelor publice pe site-ul Guvernului si pe site-urile institutiilor publice, a proiectelor de investitii publice, inclusiv stadiul de executie si platile si introducerea unui sistem public de consultare periodica a cetatenilor.Semnatarii scrisorii spun ca noul premier trebuie sa respecte angajamentele europene asumate de Romania, dar si mentinerea directiei euroatlantice a Romaniei, precum continuarea si intarirea parteneriatului strategic cu SUA si integrarea si mai profunda in Uniunea Europeana, inclusiv adoptarea euro ca moneda dupa ce economia Romaniei va fi compatibila cu zona euro."Consideram ca aceste masuri sunt aplicabile indiferent de ideologia politica a noii echipe de guvernare. Acceptarea si asumarea acestora reprezinta un act de minima buna-credinta si un pas absolut necesar in reducerea clivajului existent intre societatea civila si actuala putere", arata semnatarii.Printre grupurile civice semnatare se numara Contract Romania, retea nationala formata din mai multe grupuri civice, Coruptia Ucide, Geeks for Democracy, #Rezistenta, De-clic, Romania Vie si Daruieste Viata.