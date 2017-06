Comunitatea "Coruptia Ucide" propune proteste pana pe 4 iulie: Dragnea va incerca sa isi impuna o noua marioneta la Palatul Victoria

"Dupa demiterea Guvernului Grindeanu, democratia din Romania se afla intr-un moment critic. Liviu Dragnea va incerca sa isi impuna o noua marioneta la Palatul Victoria.Va incerca sa isi justifice propunerea vorbind din nou despre majoritatea parlamentara PSD-ALDE si va trece sub tacere faptul ca PSD este un partid fragmentat de tensiuni interne, care tocmai si-a devorat omul prin care a incercat sa arunce tara in haos, cu OUG 13.Liviu Dragnea are nevoie de un alt Sorin Grindeanu, de data aceasta unul de a carui fidelitate sa fie absolut sigur si cu ajutorul caruia sa mai incerce inca o data sa ii puna la adapost pe cei acuzati de coruptie, inclusiv pe sine insusi.Ii cerem presedintelui Iohannis sa nu cedeze presiunii PSD si sa desemneze pentru formarea unui cabinet un prim/ministru independent de cercurile de interese ale coruptilor, o persoana profesionista si integra, mai presus de orice suspiciune ca ar urma sa satisfaca interesele nelegitime ale grupului construit in jurul lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu", se scrie la descrierea evenimentului creat pe Facebook.