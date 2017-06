Curtea Constitutionala a admis sesizarile PNL si USR privind neconstitutionalitatea unor modificari aduse Regulamentului Senatului

Potrivit unui comunicat al CCR transmis miercuri si citat de Agerpres, au fost conexate doua sesizari, una referitoare la neconstitutionalitatea unor prevederi introduse in noua Sectiune 81 privind Procedura aplicabila initiativelor de revizuire a Constitutiei Romaniei din Regulamentul Senatului, formulata de 26 de senatori PNL, si cealalta referitoare la neconstitutionalitatea Hotararii 37/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului, formulata de grupul parlamentar al USR."In urma deliberarii, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis sesizarea de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca dispozitiile art.1491, art.1492 alin.(6), art.1493 si art.1494 din Regulamentul Senatului sunt neconstitutionale", se precizeaza in comunicat.Conform aceleiasi surse, CCR a stabilit ca, in urma revizuirii Constitutiei, a fost eliminat bicameralismul perfect in privinta procedurii de adoptare a legilor, cu exceptia celor de revizuire a Legii fundamentale."Prin urmare, daca in prima ipoteza, art.75 din Constitutie opereaza cu notiunile de prima Camera sesizata si de Camera decizionala, in privinta revizuirii Constitutiei, art.151 din Constitutie nu stabileste o anumita ordine de sesizare a Camerelor, din contra, a mentinut procedura adoptarii separate a initiativei de revizuire de catre cele doua Camere, cu aplicarea procedurii medierii, dupa caz. Or, prin art.1491 si art. art.1492 alin.(6) din Regulamentul Senatului se stabileste o anumita ordine de sesizare a Camerelor, Camera Deputatilor dobandind valente de prima Camera sesizata, iar Senatul de Camera decizionala. Prin urmare, Curtea a constatat ca dispozitiile art.1491 si ale art.1492 alin.(6) din Regulamentul Senatului incalca art.151 din Constitutie", se arata in comunicat.CCR a constatat, totodata, ca art.1491, art.1493 si art.1494 din Regulamentul Senatului cuprind reglementari care vizeaza desfasurarea activitatii Camerei Deputatilor sau a activitatilor comune celor doua camere ale Parlamentului. Ele stabilesc competenta Camerei Deputatilor de prima camera sesizata in privinta initiativelor de revizuire a Constitutiei, iar pe de alta parte stabilesc proceduri care apartin competentei camerelor reunite ale Parlamentului, ceea ce este contrar principiului constitutional al autonomiei regulamentare.Decizia este definitiva si general obligatorie si va fi comunicata Senatului.