Evaluarea Nationala 2017: Subiectele si baremul de corectare la Matematica

Vezi subiectele si baremul de corectare in documentele atasate acestui articol.Apoape 145.000 de absolventi de clasa a VIII-a au sustinut miercuri a doua proba, cea la Matematica, din cadrul Evaluarii Nationale.Joi, 22 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna pentru elevii apartinand minoritatilor nationale.Rezultatele vor fi afisate pe 26 iunie, pana la ora 16.00, iar contestatiile vor putea fi depuse in aceeasi zi intre orele 16.00 - 20.00.Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 30 iunie.Reamintim ca media generala obtinuta la Evaluarea Nationala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in invatamantul liceal de stat. Media de admitere in liceu este media ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala (reprezentand 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentand 20%).