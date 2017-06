Grindeanu: PSD nu inseamna Liviu Dragnea, nici Sorin Grindeanu. Voi ramane in PSD. Aceasta nebunie politica ar putea duce la pierderea guvernarii

Grindeanu a spus ca a discutat cu presedintele Iohannis dupa votarea motiunii, dar nu a vrut sa dezvalui ce a vorbit cu seful statului.- astept pana cand parlamentul va aproba noul guvern, respectad toate prevederile constitutionale si legale.- ma tem ca motiunea sa nu fie o mare greseala-important este sa iesim din acest blocaj si sa transmitem investitorilor si cancelariilor din lumea intraga ca Romania ramane un mediu stabil si predictibil-PSD nu inseamna Liviu Dragnea, nici Sorin Grindeanu. Acest partid trebuie sa ramana, unit. Voi ramane in PSD, care nu trebuia sa treaca prin aceasta incercare, sa-si dea jos un guvern pentru ca vrea un singur om-le spun tututor ministrilor ca trebuie sa vina la serviciu si sa-si faca datoria, pana avine un nou guvern trebuie sa-si faca treaba-ii multumesc foarte mult lui Victor Ponta, care a fost alaturi de mine in aceste zile-a fost calea cea mai grea, sa nu accept functii, compromisuri, sa nu fac alegeri mai mult sau mai putin oculte.-toata aceasta "nebunie politica" s-ar putea sa duca la pierderea guvernarii de catre PSD. Aceste lucruri au fost riscate de cei care le-au facut si vor trebui sa raspunda daca acesta va fi scenariul viitor- sunt de 21 de ani in PSD, cu suisuri si coborasuri… nu ma schimb peste noapte, nu-mi schimb partidul, asa cum unii au facut acest lucru (raspuns cand a fost intrebat despre viitorul sau politic)-am facut un apel in Parlament, daca e asa de mare incredere, desi trebuie ca votul sa fie controlat. Au fost vreo patru controale pana sa ajungi la urna de vot.- la Vila Lac 1 m-am intalnit cu parlamentari din Timis, Caras, cu Nicu Banicioiu, au fost mult mai multi- dupa ordonanta 13 am venit si am spus multor colegi din partid ca eu vreau sa renunt, ca nu cred ca e normal sa mai raman… si cu rugaminti ale aceluiasi CEx.- Atunci am inteles iarasi ca e de datoria mea sa raman ca altfel tot ceea ce gandisem ca program guvernamental... exista acest risc de a nu fi pus in practica.: V-a cerut Dragnea sa nu demisionati dupa ordonanta 13?Grindeanu: Cred ca am fost clar.: V-a cerut Dragnea sa nu dati ordonanta 14?Grindeanu: Astazi nu detaliem- o agenda ascunsa ar putea fi cea legata de urmatorul prim-ministru, care ar putea avea tot cinci luni... scoatem o evaluare care n-are nicio legatura cu realitatea si dam jos noul guvern.Intrebare: Un sfat pentru viitorul premier?Grindeanu: Sa nu aiba incredere in prietenia cu Liviu Dragnea