VIDEO ​Robert Schwartz: Dragnea este omul forte in Romania/ Klaus Iohannis nu va desemna un premier PSD daca nu va fi un om integru

Victoria lui Dragnea in Parlament poate insemna stabilitate politica in interior

Daca ar fi castigat cealalta tabara justitia era cu siguranta atacata si de gruparea Grindeanu - Ponta



Mesajul partenerilor externi este aveti de grija ce se intampla in justitie si in ce priveste statul de drept.

Am vazut zambete la parlamentari germani, nu le-a venit sa creada ce se intampla la Bucuresti

Vom vedea cum functioneaza coabitarea, dar Liviu Dragnea poate sa-si ingroape visul de a deveni premier

La fel de greu ii va fi lui Klaus Iohannis sa respinga o candidatura marioneta cum a fost Grindeanu



Liviu Dragnea a devenit omul forte in Romania, nu numai in partidul sau insa Klaus Iohannis a trimis un mesaj clar de la Berlin, ca nu va desemna un premier daca acest politician nu va fi un om integru, a declarat pentru HotNews.ro ​seful sectiei romane a postului de radio Deutsche Welle, Robert Schwartz. In opinia sa, daca PSD desemneaza un candidat care nu intra in chenarul desenat de Klaus Iohannis, presedintele va respinge aceste propuneri si exista posibilitatea unor alegeri anticipate.